Требуется программист для долгосрочного сотрудничества. Работа с ABO CMS Buisness "допил" под нужды и модернизация. Проект очень длительный и перспективный. Для начала необходимо: 1. организовать общий поиск с 1 основного домена ...
Удаленная работа над сайтом (Битрикс)
Есть проект – интернет магазин строй-инструментов – stroyport.su
сейчас он на стадии работ
по нему есть не много не мало задач – которые необходимо оперативно сделать!
в связи с этим, ищем человека на удаленную работу, который оперативно будет решать наши задачи, быстро и качественно.
пожелания к кондидату:
Хорошее знание битрикса, (php, ajax, css, скриптов…)
Быть онлайн в рабочее время (т.е. большую часть работы хочеться делать в рабочие часы)
Советы, рекомендации по проекту – приветствуются
оплата:
оценено в 40 000 за проект (за всю работу)
Статус поиска:
СРОЧНО!
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