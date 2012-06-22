Удаленная работа над сайтом (Битрикс)

Есть проект – интернет магазин строй-инструментов – stroyport.su

сейчас он на стадии работ

по нему есть не много не мало задач – которые необходимо оперативно сделать!

в связи с этим, ищем человека на удаленную работу, который оперативно будет решать наши задачи, быстро и качественно.

пожелания к кондидату:

Хорошее знание битрикса, (php, ajax, css, скриптов…)

Быть онлайн в рабочее время (т.е. большую часть работы хочеться делать в рабочие часы)

Советы, рекомендации по проекту – приветствуются

оплата:

оценено в 40 000 за проект (за всю работу)

Статус поиска:

СРОЧНО!