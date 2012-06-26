Доработать модули Virtuemart Joomla

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Завершен4 заявки159 просмотров

Здравствуйте, нужно доработать модуль mod_jv_virtuemart_accordion и mod_virtuemart_featureprod

Joomla
13 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$20
1 день
Отличный специалист, приятно работать.
Очень рад снова сотрудничать с Вами, Влад !

Заявки фрилансеров

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад