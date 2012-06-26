собственно нужен такой скрипт
Доработать модули Virtuemart Joomla
Здравствуйте, нужно доработать модуль mod_jv_virtuemart_accordion и mod_virtuemart_featureprod
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