Настроить расширенный поиск на phpshop

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Закрыт2 заявки120 просмотров

Добрый день!

Нужно настроить расширенный поиск товаров в магазине по характеристикам (всего девять характеристик).

Характеристики заведены, к каталогам не привязаны.

13 лет назад
maryl
Мария 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров