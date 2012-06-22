есть архив сайта на joomla 1.5 , был взломан, нужно найти бэкдор, почитсить от вирусов или троянов, если есть и залатать дыры. спасибо
Настроить расширенный поиск на phpshop
Добрый день!
Нужно настроить расширенный поиск товаров в магазине по характеристикам (всего девять характеристик).
Характеристики заведены, к каталогам не привязаны.
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