Необходимо доработать модуль vBExperience или написать свой с нуля, а именно: Нужен функционал начисления бонусных баллов за написание сообщений на форуме. 1. Вывести под аватаром пользователя текущее количество бонусных ...
Задачи для специалиста на UMI.CMS
Есть проект на ЮМИ - интернет-магазин.
Есть много задач по этому проекту, на недели 2-3, рассматривается долгосрочное сотрудничество.
НО! Прямо сейчас есть одна срочная задача, которую надо решить в сжатые сроки.
Сайт сильно тормозит. Генерация главной 4 — 6 сек
Необходимо поправить это дело.
Шаблонизатор xslt.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5
Нужно удалить данный взлом. Сайт http://pnk-perm.ru В течении часаВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Сайт babyobzor.com.ua Необходимо сделать дополнительное поле для краткого описания обзора, который будет доступен к просмотру только когда заходишь в конкретный обзор: http://babyobzor.com.ua/content/kolyaska-3-v-1-nurse-look-pro. Это поле должно находится сразу под видеообзором. Заинтересовавшимся в работе объясню кокретней. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо регулярное выражение для preg_replace, которое бы получало значения из строки вида: |message id: 111999| 111999 - значение которое нужно извлечь, число может быть любымЗакрыт13 лет назад
требуется программист для поддержки нескольких проектов. один на MVC, второй на Webforms Желательно из Украины.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Дизайн в приложении.Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
нужно внести корректировки движок вордпрессВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Что нужно сделать: - разбить картинку на главной, на одной из частей добавить временной счетчик, поле для текста и акций/картинок с возможностью редактирования в админ-панели. - отредактировать корзину - добавить стоп-экзит с ...Закрыт13 лет назад
Требуется опытный программист для верстки и программирования сайта по готовым исходникам. Указывайте CMS, срок и цену!!! ТЗ и макеты приложил!!!Веб-программирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть свой канал Youtube. Надо сделать, чтобы на сайте отображались видео с канала. Система: Joomla Пример: http://omar84.com/demo-1 Чем проще решение, тем лучше.Закрыт13 лет назад