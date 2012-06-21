Задачи для специалиста на UMI.CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Есть проект на ЮМИ - интернет-магазин.

Есть много задач по этому проекту, на недели 2-3, рассматривается долгосрочное сотрудничество.

НО! Прямо сейчас есть одна срочная задача, которую надо решить в сжатые сроки.

Сайт сильно тормозит. Генерация главной 4 — 6 сек

Необходимо поправить это дело.

Шаблонизатор xslt.

13 лет назад
raizin
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров