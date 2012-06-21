Верстка и программирование

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Закрыт15 заявок153 просмотра

Требуется опытный программист для верстки и программирования сайта по готовым исходникам.

Указывайте CMS, срок и цену!!!

ТЗ и макеты приложил!!!

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров