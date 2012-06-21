требуется программист для поддержки нескольких проектов. один на MVC, второй на Webforms Желательно из Украины.
Верстка и программирование
Требуется опытный программист для верстки и программирования сайта по готовым исходникам.
Указывайте CMS, срок и цену!!!
ТЗ и макеты приложил!!!
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