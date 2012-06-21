Убрать ошибку в Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки330 просмотров

На 4 стадии установки движка пишет следующее

Вероятно, каталог, используемый для сохранения параметров сессии, не доступен для записи

- поддержка сессий Да Нет. Вероятно, каталог, используемый для сохранения параметров сессии, не доступен для записи

Нужно исправить.

Для знающих людей дело 5 минут.

Стоит на хостинге рег.ру на отдельном VPSe

Цена ну не знаю пусть будет 5 у/е + положительный отзыв

Оплата яндекс деньги

13 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров