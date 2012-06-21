Здравствуйте! Самописный сайт (Php, html), требует доработки в плане дизайна (также на вас будет возложена верстка, программинг). Визуальная идея по дизайну имеется.
Убрать ошибку в Битрикс
На 4 стадии установки движка пишет следующее
Вероятно, каталог, используемый для сохранения параметров сессии, не доступен для записи
- поддержка сессий Да Нет. Вероятно, каталог, используемый для сохранения параметров сессии, не доступен для записи
Нужно исправить.
Для знающих людей дело 5 минут.
Стоит на хостинге рег.ру на отдельном VPSe
Цена ну не знаю пусть будет 5 у/е + положительный отзыв
Оплата яндекс деньги
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