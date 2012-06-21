IPhone / Android приложение из сайта

Речь идет о сайте oscomp.ru

На его основе необходимо сделать приложение для iPhone и Android.

С сохранением всех функций, а также с возможностью внесения последующих изменений.

Перед началом работы потребуется много разъяснений, т.к. с разработкой приложений сталкиваемся впервые и пока очень плохо понимаем, каким образом это работает. Готовы к подробному обсуждению в ЛС, icq: 637656574