Написание парсеров

Добрый день!

Имеется существующий сайт, необходимо организовать автоматический парсинг (граббинг и перенос) контента с него на движок CMS WordPress. При обращении в ЛС скину адрес сайта, откуда его необходимо забирать. От вас — цена и сроки.

Если сработаемся - требуется написание еще одного парсера.