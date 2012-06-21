Написание парсеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок253 просмотра

Добрый день!

Имеется существующий сайт, необходимо организовать автоматический парсинг (граббинг и перенос) контента с него на движок CMS WordPress. При обращении в ЛС скину адрес сайта, откуда его необходимо забирать. От вас — цена и сроки.

Если сработаемся - требуется написание еще одного парсера.

WordPress
13 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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