JAVA-Selenium Automation

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок116 просмотров

Нужно сделать для сайта автоматизацию действий. (Эмуляцию пользователя)

Уже есть начальная структура проэкта.

Язык программирования JAVA + Selenium

стучите в аську обсудим 295987666

JavaSelenium
13 лет назад
hmeljob
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров