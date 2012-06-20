Сайт на Django

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Закрытнет заявок136 просмотров

Нужно создать двухъязычный корпоративный сайт на Django, верстка есть

Язык выбирать автоматически.

контакт gtalk: eточкаchegevara@gmaildotcom

Django
13 лет назад
storm_s
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров