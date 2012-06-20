Добрый день, Есть блог на wordpress'e. В блоге при публикации поста с определенного URL выкачивается картинка (стоит событие add_action для publish_post). Нужна функция, которая будет делать из черновика (draft) ...
Доработать скрипт слайдера
есть слайдер для joomla 1.5
необходимо сделать его резиновым
Заявки фрилансеров
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