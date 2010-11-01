Плагин для Piwik (open source, php script)

$50
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Закрыт2 заявки161 просмотр

Доброго времени суток.

Необходимо написать виджет для Dashboard в Piwik Stats, скрипт статистики с открытым исходным кодом.

http://piwik.org , http://demo.piwik.org

Несколько доменов висят на одном ID.

Нужно отобразить на уровне виджетa информацию по доменам:

Domain name | Visits | Pageviews | Outlinks

Domain1.com / 10 / 11 / 1

Domain2.biz / 3 / 4 / 2

Domain3.org / 5 / 55 / 9

Domain4.info / 6 / 66 / 14

Пояснения по таблице для виджета:

Имя домена / Уникальные посещения / Просмотры / Переходы

Piwik самостоятельно постоянно ведет учет всех полей, дополнительно писать не нужно. Необходим только парсинг данных из БД.

PHPПарсинг данных
13 лет назад
serg_x
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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