Требуется переписать существующий движок сайта (в глобальном топ500), текущий php+mysql уже плохо тянет, в пиковый час отдается миллион страниц. Предпочтение отдается питону и хорошему знанию монго, но вообще т.к. переписывать надо все, то принимаются любые ...
Плагин для Piwik (open source, php script)
Доброго времени суток.
Необходимо написать виджет для Dashboard в Piwik Stats, скрипт статистики с открытым исходным кодом.
http://piwik.org , http://demo.piwik.org
Несколько доменов висят на одном ID.
Нужно отобразить на уровне виджетa информацию по доменам:
Domain name | Visits | Pageviews | Outlinks
Domain1.com / 10 / 11 / 1
Domain2.biz / 3 / 4 / 2
Domain3.org / 5 / 55 / 9
Domain4.info / 6 / 66 / 14
Пояснения по таблице для виджета:
Имя домена / Уникальные посещения / Просмотры / Переходы
Piwik самостоятельно постоянно ведет учет всех полей, дополнительно писать не нужно. Необходим только парсинг данных из БД.
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