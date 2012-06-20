Необходима техническая поддержка сайта-портала

Нужен человек, который будет поддерживать и дорабатывать существующий проект. Сайт http://asiaclub.com.ua

Есть большое количество задач на развитие сайта. Каждая задача будет оцениваться исполнителем в часах. За каждый час работы - фиксированная ставка (тут выслушаю ваши варианты в $ за час работы). Также прошу указать возможное количество рабочих часов в неделю.

Сайт написан на php, mysql, ajax, jquery.

Используется система контроля версий svn. Для контроля выполнения задач и составления списков todo используем basecamp.