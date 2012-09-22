Форма обратной связи

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок183 просмотра

Есть необходимость создать страницу в которой пользователь вбивает данные и они летят нам на почту. Формат полета - xls/csv.

Всего 30-40 полей для ввода текстовых данных, из них 10-12 обязательных

сайт в виде html страниц, не cms

+ автозаполнение (при повторном вводе)

+ одна кнопка которая копирует из трех (раннее заполненных) ячеек в одну

+ один флажок (меняет обязательность заполнения полей, с одного на другое)

+ каждое сообщение должно иметь сквозной номер

+ оригинал (в любом формате) сохраняется на сайте*

+ возможность прикрепления файлов к письму 1-5 шт. на сайте их оставлять не надо, только в письме

+ возможность рассылки письма по 2-м адресам

* - желательно, но не обязательно

HTML
13 лет назад
abris25
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$200
3 дня
Заказывал форму обратной связи, работой остался доволен. В процессе работы мое задание Александр значительно улучшил и результат оказался намного качественней моего первоначального замысла. Работать было легко и приятно, подход к работе творческий и профессиональный. Желаю творческих успехов.
Своевременная оплата, на связь выходит постоянно, лоялен в общении. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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