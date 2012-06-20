Написать выплывающую снизу форму отправки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Необходимо написать для сайта http://seo-google.ru/ форму, которая будет выплывать снизу, справа при загрузке страницы.

Заголовок формы: Заявка на персональное предложение по продвижению вашего сайта.

1 ячейка: Ваше имя

2 ячейка: URL сайта

3 ячейка: Желаемая ПС для раскрутки (из выпадающего списка выбрать Google.ru или Google.com.ua)

4 ячейка: Примерный месячный бюджет на продвижение

5 ячейка: Телефон для связи (сделать проверку телефона на верный ввод, чтоб нельзя было туда вписать мыло например, вместо телефона)

6 ячейка: Чего ожидаете от продвижения?

После отправки данной формы, идет письмо мне на почту.

Сделать нужно сегодня (работы минут на 30, пишите в заявках стоимость).

13 лет назад
Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

sergcloud
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

sergcloud
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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