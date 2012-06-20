Написать выплывающую снизу форму отправки

Необходимо написать для сайта http://seo-google.ru/ форму, которая будет выплывать снизу, справа при загрузке страницы.

Заголовок формы: Заявка на персональное предложение по продвижению вашего сайта.

1 ячейка: Ваше имя

2 ячейка: URL сайта

3 ячейка: Желаемая ПС для раскрутки (из выпадающего списка выбрать Google.ru или Google.com.ua)

4 ячейка: Примерный месячный бюджет на продвижение

5 ячейка: Телефон для связи (сделать проверку телефона на верный ввод, чтоб нельзя было туда вписать мыло например, вместо телефона)

6 ячейка: Чего ожидаете от продвижения?

После отправки данной формы, идет письмо мне на почту.

Сделать нужно сегодня (работы минут на 30, пишите в заявках стоимость).