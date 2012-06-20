Кликер в exe

Имеется сайт, на котором нужно выполнять одни и те же действия: нажимать на кнопку отправить.

Макрос писать не охота. Хочу отдельный файл exe, после запуска которого будут кликаться эти кнопки на сайте.

Во время работы программки exe браузер закрываться не будет, пока программа не завершит свою работу.

Такая программа уже у меня есть, но по каким-то причинам она перестала работать. Исходников не осталось.

Надо либо написать новую либо исправить эту.

Жду цены и сроки.