Есть магазин на Битриксе с натянутым шаблоном. Есть верстка. Нужно переделать шаблон под актуальную верстку.
Webasyst - доработка интеграции с партнеркой
Существует готовая интеграция Webasyst и PAP: http://postaffiliatepro.ru/webasyst/
Нужно ее доделать:
1)На шаге 2 после
sale.setTotalCost('{$total}');
sale.setOrderID('{$orderID}');
передать дополнительные параметры:
sale.setCoupon(купон_использованный_в_заказе)
sale. setData1(email_покупателя)
2). После изменения статуса заказа в магазине нужно найти id транзакции в партнерке по номеру заказа в магазине
$request = new Pap_Api_TransactionsGrid($session);
$request->addFilter("orderid", Gpf_Data_Filter::EQUALS, '123'); //установить фильтр, найти заказ 123
и изменить статус транзакции в партнерке.
Детали, ссылки на документацию и php класс в приложении.
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