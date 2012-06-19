задание в прикрепленном фале Кроме этих двух что в приклеплённом файле, нужна третья форма, в которой будет визуальный редактор, можно будет добавлять дополнительные поля и она будет сохранятся на сайте.
Необходимо доработать фильтр на WebAsyst
Необходимо доработать фильтр на WebAsyst. Маленькие работы уже сделаны http://mores.com.ua/category/avtoakustika/. Основная задача: при выборе из предустановленных значений в административной части, на сайте нужно сделать фильтр по, внесенным значением. Для каждого раздела свой фильтр.
ТЗ есть.
Пишите цены и сроки.
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