Создание сайта онлайн-конфигуратора

Требуется разработать веб-сайт для помощи с выбором товара с использованием PHP и MySQL на базе популярной бесплатной CMS (например Joomla).

Основной раздел сайта - Конфигуратор - должен при помощи наводящих вопросов о требованиях к изделию предложить оптимальные варианты и совместимые с ним опции. Результат должен высылаться клиенту и менеджеру по эл.почте (в формате Excel).

Также должна быть возможность импорта складских данных (CSV) в базу (ежедневно), для того чтобы осуществлять выбор только из наличия на складах, и импорт справочных таблиц (ежемесячно)

Кроме того должна быть база по обратившимся клиентам (регистрация клиентов) в которой будет клиенту назначен свой менеджер.

На данном этапе нет задачи разработки изысканного дизайна, главное - удобная форма ввода данных, и программирование алгоритмов.

Существующие примерные аналоги - market.yandex.ru (но не так глобально конечно)

Подробности в прикрепленном описании и в таблицах