задание в прикрепленном фале Кроме этих двух что в приклеплённом файле, нужна третья форма, в которой будет визуальный редактор, можно будет добавлять дополнительные поля и она будет сохранятся на сайте.
Создание сайта онлайн-конфигуратора
Требуется разработать веб-сайт для помощи с выбором товара с использованием PHP и MySQL на базе популярной бесплатной CMS (например Joomla).
Основной раздел сайта - Конфигуратор - должен при помощи наводящих вопросов о требованиях к изделию предложить оптимальные варианты и совместимые с ним опции. Результат должен высылаться клиенту и менеджеру по эл.почте (в формате Excel).
Также должна быть возможность импорта складских данных (CSV) в базу (ежедневно), для того чтобы осуществлять выбор только из наличия на складах, и импорт справочных таблиц (ежемесячно)
Кроме того должна быть база по обратившимся клиентам (регистрация клиентов) в которой будет клиенту назначен свой менеджер.
На данном этапе нет задачи разработки изысканного дизайна, главное - удобная форма ввода данных, и программирование алгоритмов.
Существующие примерные аналоги - market.yandex.ru (но не так глобально конечно)
Подробности в прикрепленном описании и в таблицах
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно программное решение для наполнения своего vBulletin форума! Требуется, чтобы была возможность настроить несколько источников (сторонних форумов доноров). Также необходима функция обновления форума (запускается парсер он обходит форумы доноры , берет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужно вылечить сайт от вируса и закрыть дыры, через которые он лезет. Сайт заражается уже второй раз после лечения. Адрес - http://chuvstvuju.ruЗавершен13 лет назад
Есть скрипт формы обратной связи. Исходник прилагается. Надо прикрутить каптчу к форме обратной связи. Оплата по факту, в течение 10 минут после прохождения теста на моем сервереЗавершен13 лет назад
Добрый день! Требуется сделать урл-ссылки для OSCommerce. Сделать чпу для категорий и товаров, новостей автоматическая генерация для товаров, описание, ключевые, титлы т.е название товара | название сайта - и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно переделать карту объектов на сайте. На данный момент на сайте более 2000 объектов данные передаются в формате JSON – в итоге сайт "захлебывается" Что нужно сделать: 1) Переписать/написать с нуля загрузку ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
здравствуйте, ищу специалиста для создания модуля онлайн тестирования и обучения на сайта. Уроки и тесты должны создаваться и просматриваться с сайта. Храниться должны в формате SCORM. Обсужу детали с кандидатами. Спасибо.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
нужно выставить сортировку дата по убыванию.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Здравствуйте весь дизайн и верстку предоставлю тз и утвержденный дизайн главной прикладываю выслушаю предложения по системам управления бюджет $1000, срок - месяцВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Сверстать сайт и создать тему wordpress. Заявки просьба не оставлять, проект персонально для gydween.Завершен13 лет назад