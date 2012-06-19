Требуется создать форму-калькулятор для сайта. В калькуляторе можно выбрать материал из нескольких предложенных и размер изделия. После чего форма выдает клиенту стоимость готовой продукции и предлагает заполнить свои контактные данные для ...
Изменить сортировку в поиске
нужно выставить сортировку дата по убыванию.
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