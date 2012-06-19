Доработка сайта на OpenCart, срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок183 просмотра

Срок: сегодня-завтра (пункт 6 сегодня и максимум, что получится из остального)!

ТЗ – clck.ru/d/UtU9qLr11CZFX

Часть ТЗ уже выполнена, осталась написать инструкцию, форму, а так же по мелочам, что было не сделано.

Движок OpenCart!!! Оплата только по факту! Оплата 1500р!

Opencart
13 лет назад
rimlin01
Ильмир 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров