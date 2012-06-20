Доработка проекта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка98 просмотров

1.Взять картинку карты(обычный jpg) и разместить в указанной области на главной странице.

2. Привязать Информеры курсы Валют к ЦБ.

3. На главной странице Сделать слайдер.

4. Чтобы Новости разъезжались при наведении. (кратки обзор, при клике на него увеличивается в полноценную новость)

13 лет назад
savage_rus
Руслан 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

badkiddd
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Оперативно начатая работа. Грамотная реализация поставленной задачи. Все выполнено в срок, и даже чуть-чуть раньше. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Приятно сотрудничать с Русланом. Сразу предоставил задание и необходимые материалы для работы. Оплатил сразу и это приятно удивило. Рекомендую, 10 баллов!!!

Заявки фрилансеров

badkiddd
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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