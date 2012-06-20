Сделать интеграцию на страницах с видео и фото в jomsocial пример страниц: http://zvezda2.testing.pp.ua/kartinki/42-super-user/album?albumid=1 http://zvezda2.testing.pp.ua/video/42-super-user/video/2-jessica-1-sarah комментирование с помощью компонента CompojoomComment. в админке чтоб была возможность эти комменты модерировать и управлять, ...
Доработка проекта на Битрикс
1.Взять картинку карты(обычный jpg) и разместить в указанной области на главной странице.
2. Привязать Информеры курсы Валют к ЦБ.
3. На главной странице Сделать слайдер.
4. Чтобы Новости разъезжались при наведении. (кратки обзор, при клике на него увеличивается в полноценную новость)
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, коллеги есть немного работы - надо немного дописать виртуемарт 1.1.6 для джумлы 1.5 Вот сайт - http://eshenko.hhos.ru/kontora/ что надо сделать 1.Добавить сортировку по производителю и по ...Завершен13 лет назад
Сайт на этом фреймворке, нужно сделать несколько не сложных вещей - добавить переключатели для товаров Под заказ и В наличии и акцияВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Жду предложений только от тех, кто может приступить непосредственно сейчас. Работы немного, супер умений и знаний не требуется. Бюджет - 20 у.е.Закрыт13 лет назад
Система самописная, нужно написать модуль для создания отслеживния ее выполнения. В приложении в пдф-е подробное описание задачи. Пишите сколько будет стоить данная работа и конечно же сроки. Жду Ваших предложенийВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист работающий на Ruby Требуется специалист для прикручивания верстки к сайту визитке (новости, поиск, текстовые страницы)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать калькулятор расчета стоимости материала. Также нужно сверстать страницу калькулятора. Калькулятор не нужно встраивать в какой-либо движок. Можно просто в php странице сделать. Калькулятор будет почти такой же: hxxp://bgazobeton.ru/calc/ Но ...Закрыт13 лет назад
Требуется создать сервис рассылок на PHP+MYSQL Оригинал smartresponder.ru - в идеале получить аналогичный функционал API, лаборатория не требуется Делайте, пожалуйста, осознанные предложения, просмотрев указанный выше сайт. Я ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Описание проекта: основательно переделать сайт www.krayushenko.ru, сделав его более интерактивным и нацеленным на продажи услуг. Дальнейшее сопровождение сайта и продвижение. Сайт сделан на WordPress. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Порядка 900 страниц сайта в индексе. Есть новый сайт с новыми адресами страниц. Нужен серверный документ создающий постоянный редирект на новые. В заявках, пожалуйста, стоимость, срок, метод редиректа.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад