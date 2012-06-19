Сделать интеграцию на страницах с видео и фото в jomsocial пример страниц: http://zvezda2.testing.pp.ua/kartinki/42-super-user/album?albumid=1 http://zvezda2.testing.pp.ua/video/42-super-user/video/2-jessica-1-sarah комментирование с помощью компонента CompojoomComment. в админке чтоб была возможность эти комменты модерировать и управлять, ...
Symphony
Сайт на этом фреймворке, нужно сделать несколько не сложных вещей - добавить переключатели для товаров Под заказ и В наличии и акция
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