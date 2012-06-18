Нужно 2 программиста внести ряд изменений в 2 сайта.

Движок: phpshop и самописный.

Есть подробное ТЗ, где не только указано, что делать, но и где находятся необходимые для работы файлы на сервере. Есть наш программист, который хорошо ориентируется в обоих движках и может подсказать где что.

Первый сайт:

– подключение нескольких сверстанных заявок, обработка данных, запись в базу, отправка уведомлений

Второй сайт:

– подключение сверстанного элемента "что сколько стоит", вывод рекомендаций на основе данных в базе, убрать один этап в корзине, работа с кукисами, ...

По первому сайту блок работ на 2-3 дня, оплата 4т.р.

По второму сайту (инт-магазин) блок работ на 4-5 дней, оплата 13т.р., бонус 4т.р. если укладываетесь в срок.