Перенести часть сайта в отдельный новый сайт.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки165 просмотров

Перенести часть сайта в отдельный новый сайт.

Есть сайт двух салонов платьев, нужно выделить один салон в отдельный сайт и добавить несколько пунктов. Дизайн простой, похожий на исходный сайт.

Срок 2 дня. Особое требование – контроль каждые 3 часа.

13 лет назад
jamstudio
Ковалев 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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