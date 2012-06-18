Задания, есть сайт доставки, нужна админка для пользователя, вот примерные скрины админки пользователя ! Можно админку и простенькую но примерно такого типа!
Перенести часть сайта в отдельный новый сайт.
Перенести часть сайта в отдельный новый сайт.
Есть сайт двух салонов платьев, нужно выделить один салон в отдельный сайт и добавить несколько пунктов. Дизайн простой, похожий на исходный сайт.
Срок 2 дня. Особое требование – контроль каждые 3 часа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер ! Интересует создание аналога сайта таких как genon.ru akak.ru kakprosto.ru Сразу скажу посредникам не беспокоить !!! Рассматриваю предложения с ценами ! От Вас цена за ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Описание общей картины работы системы управления сайтом. Команде оптимизаторов требуется свой сайт, а точнее группа сайтов продающих их услуги через различные виды рекламы в интернете. У сайта будет собственная система управления, с админкой, а ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Cайт www.posuda77.ru "проблема с URL" Движок - shopOs такая проблема в поисковике идет http://www.posuda77.ru/index.php/cat/409/ а на сайте http://www.posuda77.ru/Skovorodki-s-keramicheskim-pokrytiem.html Также выявить внутренние проблемы сайта, которые мешают раскрутки. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать Интернет-Магазин на UMI CMS. Нужен исполнитель с опытом разработки на UMI Дизайн есть, верстку можем тоже предоставитьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо найти неполадки по причине которых парсер некоторые подкатегории не парсит до конца (в логах ошибок нет, но результат парсер режет csv и не выдает все товары которые там должны быть, а только часть (обрезает ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Сайт на Joomla 1.5. После обновления часть компонентов- аддонов к социалке глючит, сообщения не читаются. требуется коррекция.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется грамотный и ответственный исполнитель для доработки скриптов webassyst (интернет-магазин) 1. при долгом отсутствии движения на странице выводить сообщение войдите снова спасибо 2. удалять из корзины товары которые перенесены в root 3. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо внедрить следующий код, который должен срабатывать при нажатие крестика удалить в верхнем правом угле. Все нужно реализовать в модуле SWFUpload, а именно вызов сделать через ajax, измения нужно сделать в handlers.js, index.php, после ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Описание проекта: основательно переделать сайт www.krayushenko.ru, сделав его более интерактивным и нацеленным на продажи услуг. Дальнейшее сопровождение сайта и продвижение. Сайт сделан на WordPress. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад