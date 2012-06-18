Доработки сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки101 просмотр

Добрый день!

Описание проекта: основательно переделать сайт www.krayushenko.ru, сделав его более интерактивным и нацеленным на продажи услуг. Дальнейшее сопровождение сайта и продвижение.

Сайт сделан на WordPress.

Основные задачи, стоящие перед специалистом: см. прикрепленное ТЗ

Срок выполнения проекта: договорной, просьба предоставить ориентировочную оценку!

Возможно после продвижение, цену также указывайте!

WordPress
13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров