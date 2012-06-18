Есть звуковой редактор который нужно дополнить или переделать следующее: Самое основное это нужно сделать быстрое построение волны, притом чтоб качество волны не ухудшалось, у нас есть файлы порядка 2-5 минут ...
Доработки сайта на WordPress
Добрый день!
Описание проекта: основательно переделать сайт www.krayushenko.ru, сделав его более интерактивным и нацеленным на продажи услуг. Дальнейшее сопровождение сайта и продвижение.
Сайт сделан на WordPress.
Основные задачи, стоящие перед специалистом: см. прикрепленное ТЗ
Срок выполнения проекта: договорной, просьба предоставить ориентировочную оценку!
Возможно после продвижение, цену также указывайте!
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