Довести до ума парсинг товаров в modx evo

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки97 просмотров

сайт на modx evo, модуль шоп кипер. парсер написан, парсит, но не все.

кто 100% компетентный и кто прям сейчас может кинутся в бой – отписывайте!

MODX
13 лет назад
profidiz
Петр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров