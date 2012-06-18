Для сайта на WP требуется доработать плагин, изменяющий формат вывода контента. Плагин почти готов, осталось внести несколько исправлений (о них в самом низу задания). Сроки: 1-2 дня, чем быстрее, тем лучше. Оперативно ...
Довести до ума парсинг товаров в modx evo
сайт на modx evo, модуль шоп кипер. парсер написан, парсит, но не все.
кто 100% компетентный и кто прям сейчас может кинутся в бой – отписывайте!
Заявки фрилансеров
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