Доработка плагина для Wordpress

Для сайта на WP требуется доработать плагин, изменяющий формат вывода контента. Плагин почти готов, осталось внести несколько исправлений (о них в самом низу задания).

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Вот исходное ТЗ:

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У большинства записей (страниц) на сайте имеется два вида контента — текст, который добавляется через визуальный редактор + видео с ютуба или любого другого онлайн-сервиса.

Каждый из видов контента выводится через табы (см. пример с исходными стилями на woman-ok.ru/effektiven-li...

1. Вывод текстового контента

1.1. Содержание статьи со ссылками-якорями (в формате википедии), выводится в табе Статья в самом верху.

Вариант реализации я вижу два, можете предложить свой.

= При добавлении записи (страницы) галочка – включить содержание. И плагин автоматически формирует содержание статьи, делая пунктами содержания элементы, выделенные тэгом h3, и вешает на них анкоры.

= Под блоком визуального редактора добавить альтернативный вариант в формате: Пункт содержания – текст, пункт содержания – текст, пункт содержания – текст с неограниченной возможностью добавления этих самых пунктов.

Если видео к статье НЕ добавлено – не выводить табы вообще, только саму статью.

1.2. Вступление к статье. Cделать как дополнительное поле: редактор при публикации статьи его включает и туда постит текстом один абзац, который специально подготовил копирайтер как "вступление". В теме single.php и page.php есть код вызова, который смотрит, есть ли вступление, и выводит его если оно есть в указанном месте шаблона. Для него отдельный

, форматируется как абзац

Т.е. структура такая будет

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

вступление (если есть)

слайдер (есть есть, отдельный модуль, уже разработан)

ТАБЫ Статья/Видео (таб отображается, если видео есть)

2. Добавление видео (1-3-5)

Для встраивания видео, нужно указать прямую ссылку на него на сервисе + указать подпись к видео (обязательное условие для редактора), подпись к видео должна отображаться непосредственно в самом табе с видео под ним.

Вид плеера видео (размеры и т.п.) стандартный и может регулироваться через админку (как пример — плагин WP-Youtube)

Переключение между двумя видами контента происходит с помощью табов в верху блока с контентом (примерная структура приложена в виде картинки)

По коду видео должно располагаться под основным текстом статьи

Нужно, чтобы данные модули можно было использовать на любом сайте под WP и в любой теме оформления и чтобы они не слетали при обновлениях движка.

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Список доработок:

1) у добавления текста для пунктов содержания должны быть визуальные редакторы, а то можно вставить только простой неформатированный текст

2) не сделана возможность добавления более чем 1-го видео

3) содержание выводить через список ul/li

4) выводить контент, добавленный через стандартный визуальный редактор, если не заполнен ни один пункт содержания

5) пункты содержания выделять ЗАГОЛОВОК СОДЕРЖАНИЯ

т.е.

Содержание

Пункт содержания 1

Пункт содержания 2

Стили, используемые в плагине, не менять, потому что уже сверстана тема под WP с изменением оформления всех элементов по PSD макету для нового сайта.

Как будет выглядеть табы в уже сверстанном макете WP – приложено.