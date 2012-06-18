Доброго времени суток! Нужно автоматизировать процесс подачи заявки на портале государственных закупок Республики Казахстан (https://goszakup.gov.kz). Основные сложности: 1. Авторизация на сайте (через сертификат) 2. Цифровая подпись заявки.
Доработка плагина для Wordpress
Для сайта на WP требуется доработать плагин, изменяющий формат вывода контента. Плагин почти готов, осталось внести несколько исправлений (о них в самом низу задания).
Сроки: 1-2 дня, чем быстрее, тем лучше. Оперативно консультируемся через ICQ/скайп. Оплата WMR. Подавайте заявку с указанием контактов, я с Вами сразу свяжусь. Стоимость работы пишите в задании.
Вот исходное ТЗ:
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У большинства записей (страниц) на сайте имеется два вида контента — текст, который добавляется через визуальный редактор + видео с ютуба или любого другого онлайн-сервиса.
Каждый из видов контента выводится через табы (см. пример с исходными стилями на woman-ok.ru/effektiven-li...
1. Вывод текстового контента
1.1. Содержание статьи со ссылками-якорями (в формате википедии), выводится в табе Статья в самом верху.
Вариант реализации я вижу два, можете предложить свой.
= При добавлении записи (страницы) галочка – включить содержание. И плагин автоматически формирует содержание статьи, делая пунктами содержания элементы, выделенные тэгом h3, и вешает на них анкоры.
= Под блоком визуального редактора добавить альтернативный вариант в формате: Пункт содержания – текст, пункт содержания – текст, пункт содержания – текст с неограниченной возможностью добавления этих самых пунктов.
Если видео к статье НЕ добавлено – не выводить табы вообще, только саму статью.
1.2. Вступление к статье. Cделать как дополнительное поле: редактор при публикации статьи его включает и туда постит текстом один абзац, который специально подготовил копирайтер как "вступление". В теме single.php и page.php есть код вызова, который смотрит, есть ли вступление, и выводит его если оно есть в указанном месте шаблона. Для него отдельный
, форматируется как абзац
Т.е. структура такая будет
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
вступление (если есть)
слайдер (есть есть, отдельный модуль, уже разработан)
ТАБЫ Статья/Видео (таб отображается, если видео есть)
2. Добавление видео (1-3-5)
Для встраивания видео, нужно указать прямую ссылку на него на сервисе + указать подпись к видео (обязательное условие для редактора), подпись к видео должна отображаться непосредственно в самом табе с видео под ним.
Вид плеера видео (размеры и т.п.) стандартный и может регулироваться через админку (как пример — плагин WP-Youtube)
Переключение между двумя видами контента происходит с помощью табов в верху блока с контентом (примерная структура приложена в виде картинки)
По коду видео должно располагаться под основным текстом статьи
Нужно, чтобы данные модули можно было использовать на любом сайте под WP и в любой теме оформления и чтобы они не слетали при обновлениях движка.
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Список доработок:
1) у добавления текста для пунктов содержания должны быть визуальные редакторы, а то можно вставить только простой неформатированный текст
2) не сделана возможность добавления более чем 1-го видео
3) содержание выводить через список ul/li
4) выводить контент, добавленный через стандартный визуальный редактор, если не заполнен ни один пункт содержания
5) пункты содержания выделять ЗАГОЛОВОК СОДЕРЖАНИЯ
т.е.
Содержание
- Пункт содержания 1
- Пункт содержания 2
Стили, используемые в плагине, не менять, потому что уже сверстана тема под WP с изменением оформления всех элементов по PSD макету для нового сайта.
Как будет выглядеть табы в уже сверстанном макете WP – приложено.
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