при добавление объявление в "Избранное", во время обработки выдает ошибку 330. Помогите исправить.
Разобраться в коде
Разобраться в коде, почему не правильно считает по формуле. Возможно причина в запросе к БД. 10$
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