Разобраться в коде

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки125 просмотров

Разобраться в коде, почему не правильно считает по формуле. Возможно причина в запросе к БД. 10$

13 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Oscar_ch
Оскар 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Быстро устранил ошибку в самописной cms, перед этим 3 не справились!
Самописная CMS конечно - ногу можно сломать, но работая совместно могли достичь желаемого результата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Oscar_ch
Оскар 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад