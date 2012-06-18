Конструктор этикеток для интернет-магазина

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Закрыт3 заявки94 просмотра

Пример http://www.tees.ru/konstruktor/index.html. Необходимо чтобы у пользователя была возможность разместить не ней свой рисунок.

13 лет назад
mixa75
Михаил 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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