1. создание шаблона - с экспортированного файла .csv с сайта - с альбома аккаунта Пример: http://rghost.ru/38731348 2. Загружать фото на аккаунты и группы - Вести лог ...
Вёрстка под наш дизайн. Joomla 2.5
Приветствую.
Стоит задача поправить/прописать компонент на Joomle, что страница "Отзывы" работала корректно. Образец: http://септик-тополь.рф/pismennye-otzyvy.html .
Подробности в личку сегодня.
Продолжение сотрудничества и стабильный поток заказов - при успешном решении задачи.
Заявки фрилансеров
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