PHP/Perl: Parser страничек с Ajax

Нужно: Парсер умеющий работать как с нормальными страничками, так и с ajax

Пример: результаты поиска авиабилетов на www.kayak.com

Вводные данные для программы:

1.) URL

2.) RegEx для нужных данных (или другой способ, по вашему усмотрению) – их может быть несколько

3.) Тип возврата: текст (текст внутри найденого тэга), html (т.е. сам тэг) или аттрибут (один из аттрибутов тега)

4.) Номер сессии (для востановления сессии, если необходимо)

Программа должна вернуть:

1.) URL

2.) Найденные данные

3.) Номер сессии

Программа должна:

1.) Уметь использовать прокси

2.) Уметь работать на shared хостингах

3.) Быть в закрытом доступе

4.) Поддерживать много параллельных запросов от разных клиентов

5.) Быть быстрой

6.) Язык: PHP или Perl

Жду:

1.) Сроки исполнения

2.) Примеры работ

3.) Стоимость