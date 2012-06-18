Разработать скрипт онлайн звонка с сайта

Виджет должен содержать следующий функционал : звонок онлайн с нашего сайта. Онлайн звонок мгновенно перенаправляется на любой стационарный либо SIP номер - в контактный центр, в отдел интерактивных услуг либо поддержки потребителей или на номер конкретного оператора

Виджет должен поддерживать авторизацию на разных SIP серверах. Аккаунты храняться в INI файл или на SQL. SIP аккаунты могут объединяться в условные группы.

Причем должна быть настройка при нажатии на кнопку «ВЫЗОВ», чтобы можно было на разные группы позвонить

При нажатии на кнопку если групп много выходит список групп (например одтел маркетинга, бухгалтерия приемная и т.д.)

После выбора группы идет выбор акккаунта. если в группе 2-3 аккаунта выбирается случайный аккаунт это нужно чтобы нагрузку снимать и отправлять звонки на разные сервера после выбора аккаунта уточняется номер на который надо звонить

пока номер хранится в группе . т.е. на каждую группу присваивается один extention