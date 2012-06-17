Требуется разработать 6 игр экологической тематики, подтемы: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение вод, утилизация мусора в городе, факторы экологического загрязнения, альтернативные источники энергии в городе, экологически правильное поведение в городе. Каждая игра должна иметь 3 уровня сложности (для разных возрастных групп школьников). Разрешение игр - 1280 х 1024. Весь интерфейс игр должен быть отображен на экране (без использования клавиатуры). Дизайн игр должен соответствовать предоставленному фирменному стилю. Процесс игр должен демонстрировать значимость совместных усилий для достижения результата в решении экологических проблем г. Москвы. Кроме основных клавиш отображаемых в интерфейсе игр, должна быть кнопка включения/отключения звука.

Жду предложений по срокам и ценам. Ищу надежного исполнителя с хорошим портфолио.