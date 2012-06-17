Система прокладки маршрута

Требуется создать систему прокладки маршрута на основе яндекс карт или опен стрит мапа

Стоит сразу предосмотреть выставление точек координат из админ панели системы. Т.е мы указываем что координата такая привязанна к этому месту, далее нужно проехать 8 точек по оптимальному маршруту. Едем из точки а в точку г заезжая в остальные.

Предложения? пожелания? цена?

Дальнейшее развитие системы будет большим подключение трекеров и тд. наработки есть и очень много, необходимо создать систему прокладки маршрута.