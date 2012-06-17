Система прокладки маршрута

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Закрыт4 заявки140 просмотров

Требуется создать систему прокладки маршрута на основе яндекс карт или опен стрит мапа

Стоит сразу предосмотреть выставление точек координат из админ панели системы. Т.е мы указываем что координата такая привязанна к этому месту, далее нужно проехать 8 точек по оптимальному маршруту. Едем из точки а в точку г заезжая в остальные.

Предложения? пожелания? цена?

Дальнейшее развитие системы будет большим подключение трекеров и тд. наработки есть и очень много, необходимо создать систему прокладки маршрута.

13 лет назад
Reider
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sergcloud
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$120
5 дней

Заявки фрилансеров

sergcloud
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад