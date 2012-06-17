Требуется: Дизайн: 1. Формы подписки на главной странице. 2. Наглядная голосовалка на страницу "товар". 3. Ссылка со страницы "товара" на страницу "Акции". Верстка: Верстка этих элементы ...
Рисовалка бизнес-схем
Нужен программист и дизайнер. Может быть, команда, которая сможет реализовать проект под ключ.
Программирование скорее всего с использованием javascript jquery
Дизайнеру нужно будет спроектировать интерфейс.
Есть прототип на базе 1С.
Более подробное ТЗ при обращении.
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