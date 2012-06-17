Написать скрипт для однокласников

Суть такова: вот на этом сайте http://www.rikz.unibel.by/ru/testing/ResultCT.aspx нужно методом перебора "номера бланка" найти нужный. Т.е. известно все, кроме номера бланка. Известно, что номер состоит из семи цифр и в большинстве (или всегда) первая цифра 2. ...