Написать скрипт для однокласников

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Закрыт1 заявка157 просмотров

задание простое но программа должна работать без сбоев. от вас сроки и цену

13 лет назад
smort
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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