Ищется спец готовый взяться за объемный пакет переделок и доработок сайта на J2.5 все ставится с ноля, движок и компонент, далее расширяется функционал по проработанному т.з. Работать будет удобно – есть и макет и верстка, ...
Скачать архив газеты
Нужен скрипт для скачивания архива газеты: задаем начальную и конечную даты, скачиваем в текстовые файлы utf8 (все статьи за день в один файл). Интересуют сроки и цены.
http://www.politika.rs/Stranice/Arhiva.lt.html. Нужен только заголовок статьи и основной текст (без автора, подзаголовка, даты и пр.)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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