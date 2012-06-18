Скачать архив газеты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок145 просмотров

Нужен скрипт для скачивания архива газеты: задаем начальную и конечную даты, скачиваем в текстовые файлы utf8 (все статьи за день в один файл). Интересуют сроки и цены.

http://www.politika.rs/Stranice/Arhiva.lt.html. Нужен только заголовок статьи и основной текст (без автора, подзаголовка, даты и пр.)

13 лет назад
bengish
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Спасибо Максиму. Всё, что нужно, сделал быстро и хорошо. Было приятно с ним сотрудничать.
ТЗ отличное, оплата своевременная. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад