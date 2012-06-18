Скачать архив газеты

Нужен скрипт для скачивания архива газеты: задаем начальную и конечную даты, скачиваем в текстовые файлы utf8 (все статьи за день в один файл). Интересуют сроки и цены.

http://www.politika.rs/Stranice/Arhiva.lt.html. Нужен только заголовок статьи и основной текст (без автора, подзаголовка, даты и пр.)