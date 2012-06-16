Программа перебора

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Закрыт2 заявки186 просмотров

Суть такова: вот на этом сайте http://www.rikz.unibel.by/ru/testing/ResultCT.aspx нужно методом перебора "номера бланка" найти нужный. Т.е. известно все, кроме номера бланка. Известно, что номер состоит из семи цифр и в большинстве (или всегда) первая цифра 2. нужна прога, которая сможет это сделать. цены и сроки в лс.

13 лет назад
pasha132
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров