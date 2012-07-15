Ищется спец готовый взяться за объемный пакет переделок и доработок сайта на J2.5 все ставится с ноля, движок и компонент, далее расширяется функционал по проработанному т.з. Работать будет удобно – есть и макет и верстка, ...
Добавление элементов на berkline-excluzive.ru
Требуется:
Дизайн:
1. Формы подписки на главной странице.
2. Наглядная голосовалка на страницу "товар".
3. Ссылка со страницы "товара" на страницу "Акции".
Верстка:
Верстка этих элементы на существующие страницы.
Программная часть:
1. Привязать форму подписки к сервису mailchimp.com.
2. Реализовать голосовалку на странице "товар".
Более подробное тз в приложенном файле.
Готов выслушать предложения по стоимости и срокам исполнения.
Требование к исполнению:
Сайт должен работать без перебоев во время работ.
Выбранный исполнитель
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