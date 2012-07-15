Добавление элементов на berkline-excluzive.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка211 просмотров

Требуется:

Дизайн:

1. Формы подписки на главной странице.

2. Наглядная голосовалка на страницу "товар".

3. Ссылка со страницы "товара" на страницу "Акции".

Верстка:

Верстка этих элементы на существующие страницы.

Программная часть:

1. Привязать форму подписки к сервису mailchimp.com.

2. Реализовать голосовалку на странице "товар".

Более подробное тз в приложенном файле.

Готов выслушать предложения по стоимости и срокам исполнения.

Требование к исполнению:

Сайт должен работать без перебоев во время работ.

13 лет назад
ellall_bu
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexPos
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$80
6 дней
Хорошо
Всё хорошо

Заявки фрилансеров

AlexPos
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад