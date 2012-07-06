Ищется спец готовый взяться за объемный пакет переделок и доработок сайта на J2.5 все ставится с ноля, движок и компонент, далее расширяется функционал по проработанному т.з. Работать будет удобно – есть и макет и верстка, ...
Интеграция дизайна с 1C-bitrix
Доброго времени уважаемые фрилансеры.
Необходимо интегрировать макеты дизайна на 1C-bitrix ( интернет магазин ), а также внести небольшие правки ( закрыть доступ на сайт для не авторизованных пользователей, настроить каталог для импорта товаров через CSV файл, по предоставленному шаблону ).
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