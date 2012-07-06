Интеграция дизайна с 1C-bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок226 просмотров

Доброго времени уважаемые фрилансеры.

Необходимо интегрировать макеты дизайна на 1C-bitrix ( интернет магазин ), а также внести небольшие правки ( закрыть доступ на сайт для не авторизованных пользователей, настроить каталог для импорта товаров через CSV файл, по предоставленному шаблону ).

13 лет назад
semkins
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Евгений выполнил работу качественно, отличный исполнитель, рекомендую.
Всем советую работать с данным заказчиком. Четко ставит задачи, всегда готов доплатить за доработки, относится с пониманием. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад