Устранение уязвимости сайта и избавление от вируса

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок154 просмотра

1. Необходимо вывить и удалить вирус (или скрипт), который постоянно перенаправляет посетителей сайта на др.страницы.

2. Исправить ошибки вызванные этим вирусом (не выводятся картинки, не правильно работают другие модули)

3. Произвести общий осмотр уязвимых мест, выявить и исправить.

4. Проконсультировать относительно безопасности сайта.

13 лет назад
a_b_a_z_a
Ас 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

4lbert
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$1000
1 день
После долгих мучительных поисков причины и смены трех ребят, которые занимались тем, что Альберт сделал за 1.5 часа около 1,5 недель, я уже и не надеялся на благополучный исход. Думал делать все заново, благо сайт был новый. Но Альберт меня избавил от этой необходимости. ЗА что спасибо ему огромное. Быстрая качественная работа, хорошие, внятные консультации и отличный, приятный на общение человек.

Заявки фрилансеров

4lbert
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад