Требуется сверстать и натянуть дизайн *PSD

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Закрыт6 заявок194 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Требуется для новой студии сверстать и натянуть на любой движок дизайн.

Вот какие страницы нужны:

www.unisource.ru/index.jp...

www.unisource.ru/about.jp...

www.unisource.ru/applicat...

www.unisource.ru/comments...

www.unisource.ru/contacts...

www.unisource.ru/portfoli...

www.unisource.ru/works.jp...

Смотрите внимательно, на главной 3 фичи, которые нужно выполнить на jquery.

Главное что бы было 100% сходство с макетами.

Можете делать на Вашем сервере или на нашим. Предоплата 30% сразу после верстки, остальное после натяжки и установки.

Предлагайте Ваши цены и сроки, пока не могу Вам предложить большого бюджета, так что чем меньше тем лучше. В будущем готов подкидывать хорошую работу.

P.S. Сайт резина.

Спасибо.

jQuery
13 лет назад
Unisource
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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