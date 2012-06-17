Ищу в команду программиста для работы над крупным интернет-магазином. Хочется иметь возможность общаться лично минимум раз в месяц — поэтому проживать нужно в Ростове-на-Дону или окрестностях (до 150 км). Знания ...
Требуется сверстать и натянуть дизайн *PSD
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Требуется для новой студии сверстать и натянуть на любой движок дизайн.
Вот какие страницы нужны:
Смотрите внимательно, на главной 3 фичи, которые нужно выполнить на jquery.
Главное что бы было 100% сходство с макетами.
Можете делать на Вашем сервере или на нашим. Предоплата 30% сразу после верстки, остальное после натяжки и установки.
Предлагайте Ваши цены и сроки, пока не могу Вам предложить большого бюджета, так что чем меньше тем лучше. В будущем готов подкидывать хорошую работу.
P.S. Сайт резина.
Спасибо.
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