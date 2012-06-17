Сделать видеоплеер (дизайн + флэш), оплата по факту, 2 000 рублей.

Задачи:

1. Видео должно быстро подгружаться (если нужно пережать его для разных устройств), особенно не должно подмерзать на айпаде и т.п.

2. По щелчку плэй оно должно разворачиваться на полный экран

3. Полоса прокрутки должна быть полупрозрачной, (70% примерно) чтобы было видно видео.

4. 100% Будут мелочи, которые придётся переделать, т.к. заказчик у которого я взял заказ очень придирчив к мелочам.

и самое главное – есть почти готовый работающий плеер, который просто можно почти полностью смоделировать.

Всё как обычно. Пишите свои контакты, цену. (скайп, аська, емэил)