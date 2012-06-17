Большой интересный магазин рефератов

Суть: Есть страница на сайте, на которую заходит игрок и вводит туда код, в ответ им выдаётся какое-либо сообщение. Соответственно нужно сделать админку, где можно было бы настраивать количество кодов, настраивать сами коды, ...
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