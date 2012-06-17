Допилить сайт

Сайт работает на скрипте "Каталог организаций и фирм I-Soft Bizness" (сайт разработчиков: vkaragande.info).

Необходимо:

1) модифицировать работу некоторых модулей скрипта. У меня есть примерное ТЗ, определена структура сайта.

2) изменить дизайн сайта: сейчас есть примерные макеты страниц сайта (в jpeg), есть примерный логотип, все это нужно нормально сверстать, отрисовать и внедрить на сайт. Также необходимо нарисовать несколько кнопок, обозначающих определенный функционал

Нужен человек, который сделал либо последовательно оба пункта, либо что-то одно.

Оплата договорная.

Срок: до 3-4 недель, в зависимости от того что именно вы будете выполнять.