Создать скрипт импорта каталога Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки130 просмотров

Создать скрипт импорта и обновления каталога Prestashop из файла XML.

Формат даных в файле: http://pastebin.com/t8wHqFs6

Нужно сделать скрипт работающий в двух режимах:

1. Первоначальний импорт - создает все категории товара, все товары из файла.

2. Режим обновления: обновляет все цены (по артикулу товара), обновляет значение "Наличие на складе"

Скрипт должен быть максимально простой, работать отдельно от админки Престы, напрямую с БД.

PrestaShop
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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