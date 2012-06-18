1 - на главной странице сделать картинки ссылками на страницу поста. Картинки вставлены как контент поста 2 - прикрутить форму регистрации WordPress http://everythingit-dev5.com/paltoons/wp-login.php?action=register к дизайну. В форме для регистрации должны быть такие ...
Создать скрипт импорта каталога Prestashop
Создать скрипт импорта и обновления каталога Prestashop из файла XML.
Формат даных в файле: http://pastebin.com/t8wHqFs6
Нужно сделать скрипт работающий в двух режимах:
1. Первоначальний импорт - создает все категории товара, все товары из файла.
2. Режим обновления: обновляет все цены (по артикулу товара), обновляет значение "Наличие на складе"
Скрипт должен быть максимально простой, работать отдельно от админки Престы, напрямую с БД.
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