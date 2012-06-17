Дополнить сайт

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Закрыт1 заявка191 просмотр

www.pv.dasite.ru -вот список дополнений -нужно покреативить -красиво оформить главную страницу и другие

- не плохо бы сделать подобные кнопки сбоку справа как тут http://www.kartina.tv/

- это регестрация фирмы, можно внизу сайта в одну строчку уложить

NIPC: 510280803

Firma: ZIGUEMÁTICA VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE POR QUOTAS

Sede: Estrada Nacional 107, 1147

Distrito: Porto Concelho: Maia Freguesia: Moreira

4470 628 Maia

Objecto: Actividade de agências de viagens.

Capital: 5.000,00 Euros

CAE Principal: 79110-R3

соответственно на гугле карте поставить метку в нужном месте

- надо главную оформить покрасише, чтоб интуитивно понятно было, вообще идея была такова: картинку сделать интерактивной, чтобы при наведении на островок - он подсвечивался, а если на него нажать, то юзер переходит в соответствующий раздел с галереей и описанием этого места

Сайт сделан по шаблону, который имеет разные стилистики всякие, так называемые типографика и вариации модулей: сылка на демо http://demo.rockettheme.com/dec11/

- на главной же можно сделать галерею картинок листающую, widgetkit тот же применить

- мультиязычность еще надо на 6 языков

россия

украина

казахстан

немцы

английский

- на главной можно в общеть повесить слайдшоу, последние новости

- заполнить раздел "календарь", собственно повесить компонент календаря какой-нибудь.jevent -подойдет

Оплата по факту -предлагайте стоимость и строки, начать нужно сейчас - результаты хотя б первые нужно видеть после обеда

13 лет назад
kalensckaja
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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