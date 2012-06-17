http://www.ati.su/Default.aspx Грузы. Машины. Диспетчер. и тд. Полный аналог
Дополнить сайт
www.pv.dasite.ru -вот список дополнений -нужно покреативить -красиво оформить главную страницу и другие
- не плохо бы сделать подобные кнопки сбоку справа как тут http://www.kartina.tv/
- это регестрация фирмы, можно внизу сайта в одну строчку уложить
NIPC: 510280803
Firma: ZIGUEMÁTICA VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE POR QUOTAS
Sede: Estrada Nacional 107, 1147
Distrito: Porto Concelho: Maia Freguesia: Moreira
4470 628 Maia
Objecto: Actividade de agências de viagens.
Capital: 5.000,00 Euros
CAE Principal: 79110-R3
соответственно на гугле карте поставить метку в нужном месте
- надо главную оформить покрасише, чтоб интуитивно понятно было, вообще идея была такова: картинку сделать интерактивной, чтобы при наведении на островок - он подсвечивался, а если на него нажать, то юзер переходит в соответствующий раздел с галереей и описанием этого места
Сайт сделан по шаблону, который имеет разные стилистики всякие, так называемые типографика и вариации модулей: сылка на демо http://demo.rockettheme.com/dec11/
- на главной же можно сделать галерею картинок листающую, widgetkit тот же применить
- мультиязычность еще надо на 6 языков
россия
украина
казахстан
немцы
английский
- на главной можно в общеть повесить слайдшоу, последние новости
- заполнить раздел "календарь", собственно повесить компонент календаря какой-нибудь.jevent -подойдет
Оплата по факту -предлагайте стоимость и строки, начать нужно сейчас - результаты хотя б первые нужно видеть после обеда
Заявки фрилансеров
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