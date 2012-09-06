Верстка и разработка сайта строительной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок245 просмотров

Здравствуйте.

Нужно выполнить два типа работ:

1. Сверстать подготовленные макеты.

2. Запрограммировать сайт

Мое видение проекта (макеты + ТЗ) - https://docs.google.com/document/d/1saFxaK0L94-_LuU80ynW-le3Zf937nmVL-EfxVGEhS4/edit

Документ рабочий, так что процессе обсуждения будет дополняться.

Отвечу на все возникающие вопросы.

Пожалуйста, оставляйте в заявках указание той части, которую можете выполнить и хотя бы примерные сроки/бюджет.

13 лет назад
dimkanovikov
Дмитрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$480
20 дней
Владимир справился с поставленной задачей на отлично. Всегда на связи, быстро реагирует на замечания/делает правки. Доводит дело до конца! Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад