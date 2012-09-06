Верстка и разработка сайта строительной тематики

есть сайт - http://www.zapchasti-gazel.ru/ у него есть вирутал март у раздела зеркала - http://www.zapchasti-gazel.ru/zerkala , нужно сделать так, что когда мы оформляем заказ - покупая зеркало, можно было выбрать варианты - левое, правое, оба, причем ...