Настроить стоимость доставки в завис. от категории

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Закрытнет заявок98 просмотров

Joomla 2.5 + Virtuemart 2.

У меня несколько групп товаров. У каждой группы своя стоимость доставки. Межкомнатные двери 1200р. Ламинат 1200р. Плитка 1400р. Сантехника и мебель 700р. Люстры 500р (если заказ по люстрам больше 5000р. -то доставка бесплатна), самовывоз 500р. Нужно эти цены привязать к родительским категориям, чтобы сразу в корзине выскакивала нужная цена доставки, причем если заказывают ,например, плитку (1400)+двери(1200)+ламинат (1200) автоматом считало: берется самая дорогая доставка (1400) + половина доставки по дверям (600)+половина доставки ламината (600) и всё это наглядно в корзине рассписывалось. Ну и бесплатная доставка люстр свыше 5000р. тоже надо учитывать. Также привязать оплату через Сбербанк (если возможно)

Предлагайте стоимость выполнения.

Joomla
13 лет назад
pusc
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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