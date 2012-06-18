Настроить стоимость доставки в завис. от категории

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У меня несколько групп товаров. У каждой группы своя стоимость доставки. Межкомнатные двери 1200р. Ламинат 1200р. Плитка 1400р. Сантехника и мебель 700р. Люстры 500р (если заказ по люстрам больше 5000р. -то доставка бесплатна), самовывоз 500р. Нужно эти цены привязать к родительским категориям, чтобы сразу в корзине выскакивала нужная цена доставки, причем если заказывают ,например, плитку (1400)+двери(1200)+ламинат (1200) автоматом считало: берется самая дорогая доставка (1400) + половина доставки по дверям (600)+половина доставки ламината (600) и всё это наглядно в корзине рассписывалось. Ну и бесплатная доставка люстр свыше 5000р. тоже надо учитывать. Также привязать оплату через Сбербанк (если возможно)

Предлагайте стоимость выполнения.